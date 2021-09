Europees Parlement wil dierproeven versneld afschaffen

donderdag 16 september 2021 , 10:41

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil sneller af van laboratoriumproeven met dieren. In een resolutie vragen de parlementariërs aan de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, een actieplan te maken om sneller over te gaan op onderzoek zonder gebruik van dieren. Ze willen dat uiteindelijk dierproeven helemaal worden afgeschaft.

In de resolutie dringt het parlement aan dat wettelijk wordt vastgelegd dat als niet-dierlijke testmodellen beschikbaar zijn, deze gebruikt moeten worden. Er worden volgens Mohammed Chahim (PvdA) jaarlijks bijna tien miljoen dierproeven in de EU uitgevoerd voor wetenschappelijk onderzoek en onderzoek naar medicijnen. Nederland staat volgens hem op de zevende plek van grootgebruikers van proefdieren. Door nieuwe technologiën zijn er steeds meer testmethoden beschikbaar waarvoor geen dieren nodig zijn.

"Niemand wil dat dieren in laboratoria worden gebruikt, zelfs niet voor wetenschappelijke doeleinden", stelt Chahim. "Maar we weten ook dat je er niet van de ene op de andere dag mee kunt stoppen. Het gebruik van proefdieren heeft aanzienlijk bijgedragen aan de vooruitgang in de behandeling van veel gezondheidsproblemen bij de mens. Nu er echter goede alternatieven voorhanden zijn, is het tijd voor actie. Europa moet koploper worden in dierproefvrij onderzoek."

