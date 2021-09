810 miljoen euro voor Nederland om impact Brexit te verzachten

donderdag 16 september 2021 , 12:15

DEN HAAG (PDC) - Nederland zal 810 miljoen euro van de EU ontvangen om de opgelopen economische schade van de Brexit te repareren. Daartoe heeft het Europees Parlement gisteren besloten. De Brexit heeft een relatief grote economische impact gehad op landen die nauwe handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk onderhouden. Het geld uit het Brexit Adjustment Reserve-fonds is geoormerkt om werkgelegenheid te stimuleren en mensen die hun werk verloren als gevolg van de Brexit weer aan werk te helpen.

In totaal is er 5 miljard euro beschikbaar in het fonds, waar Ierland (1 miljard euro), Frankrijk (670 miljoen euro), Duitsland (590 miljoen euro), België (350 miljoen euro) en Denemarken (250 miljoen euro) ook aanspraak op maken. Men verwacht in Nederland vooral dat de hard getroffen Nederlandse visserijsector van de steun zal profiteren. Volgens Europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) is het fonds voor Nederland van groot belang: 'De Nederlandse en Ierse visserijsector zijn het hardste getroffen door de Brexit en dus krijgen de vissers uit deze landen terecht de meeste financiële compensatie vanuit Europa,' stelt hij.'

De omvang van de handel met het Verenigd Koninkrijk, activiteit van de visserij in de exclusieve economische zone van de Britten, en het aantal inwoners van kustregio's in de nabijheid van het Verenigd Koninkrijk bepalen hoeveel steun een land kan ontvangen.

