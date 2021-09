Frans Timmermans in Top 100 invloedrijkste mensen van Time Magazine

woensdag 15 september 2021 , 17:26

Bron: European Commission

DEN HAAG (ANP) - Op de lijst met invloedrijkste personen van het gezaghebbende Amerikaans blad Time Magazine staan drie Nederlanders. Tussen de namen van Elon Musk, Mario Draghi, Donald Trump en Aleksej Navalni staan ook Eurocommissaris Frans Timmermans, klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh (KNMI) en Roger Cox, de advocaat die met Milieudefensie de klimaatzaak tegen Shell won en eerder datzelfde deed in de klimaatzaak van Urgenda.

Timmermans, die vicevoorzitter is van het dagelijks EU-bestuur en verantwoordelijk voor klimaatbeleid, bedankt TIME Magazine "voor de erkenning van Europa’s leidende rol in de strijd tegen de klimaatcrisis". Hij waarschuwt: "We moeten snel overgaan van woorden naar daden. Alleen dan kan de mensheid leren leven binnen de grenzen van de planeet. Een gezonde, groene toekomst voor iedereen is mogelijk als we allemaal samenwerken: regeringen, middenveld, bedrijfsleven, en burgers. Het is de hoogste tijd!"

Milieudefensie noemt de vermelding van Roger Cox welverdiend. "Het was zeker geen uitgemaakte zaak dat we Shell aansprakelijk konden stellen voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering. Het is fantastisch dat hij met ons deze stap heeft durven zetten en we hopen nog lang met hem samen te kunnen werken." De Amerikaanse voormalige vicepresident Al Gore heeft voor Time Magazine een kort stuk geschreven over Cox. Hij noemt de zaak van Cox een kantelpunt in de geschiedenis van de klimaatcrisis.

De Time 100 is een jaarlijkse lijst van Time Magazine waarin het in brede zin de honderd meest invloedrijke personen van dat moment beschrijft. Zo staat Taliban-oprichter Abdul Ghani Baradar op de lijst, maar ook de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan, evenals zangeres Billie Eilish.

