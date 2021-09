Oversterfte in Europese Unie op laagste niveau sinds juli 2020

woensdag 15 september 2021 , 13:34

Bron: © PDC

LUXEMBURG (ANP) - Afgelopen juli stierven 4,4 procent meer mensen dan gebruikelijk, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van nieuwe cijfers. De oversterfte kwam daarmee uit op het laagste niveau sinds juli 2020. Toen werd een plus van 2,8 procent gemeten ten opzichte van de julimaanden in de jaren 2016 tot en met 2019.

Het hoogste punt in de oversterfte sinds de corona-uitbraak in de EU werd in november 2020 bereikt, toen deze steeg tot 40 procent. Daarna zakte het getal tot onder de 6 procent in februari, waarna het weer steeg. Vanaf mei daalt het cijfer in de EU weer, na een piek van 20 procent in april.

De oversterfte verschilt wel sterk per lidstaat, benadrukt Eurostat. In België viel in juli de oversterfte 3 procent lager uit dan de landelijke cijfers van 2016 tot en met 2019 en in Cyprus was dat cijfer 26 procent meer.

De cijfers laten niet expliciet zien hoeveel mensen overlijden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Wel blijkt soms dat een stijging van oversterfte in bepaalde landen samenvalt met Covid-19-uitbraken. In de gegevens wordt geen onderscheid gemaakt in doodsoorzaak, geslacht of leeftijd.

