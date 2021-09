Nog eens 100 miljoen euro aan noodhulp EU voor Afghanistan

woensdag 15 september 2021 , 11:09

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Unie trekt nog eens 100 miljoen euro aan noodhulp uit voor Afghanen in de knel. "We moeten er alles aan doen om het serieuze gevaar van een grote hongersnood en humanitaire ramp af te wenden", zegt voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie in haar jaarlijkse 'troonrede'.

Door de aftocht van westerse troepen en de machtsgreep van de Taliban zijn veel mensen in Afghanistan op drift geraakt. Bovendien is de economie ingestort. Met de winter in het verschiet ligt honger op de loer, waarschuwen onder andere de Verenigde Naties.

Eerder verhoogde de EU de noodhulp aan Afghanistan al van ongeveer 50 miljoen naar het viervoudige daarvan. Ook lidstaten afzonderlijk maken geld vrij. In tegenstelling tot ontwikkelingshulp, die is stopgezet nu de Taliban de macht hebben gegrepen in Afghanistan, gaat de noodhulp wel gewoon door.

Maandag zegde de internationale gemeenschap al ruim een miljard euro aan noodhulp toe.

