Gezondheid, digitalisering en geopolitiek krijgen nadruk in State of the Union 2021

DEN HAAG (PDC) - De wereldwijde vaccinatie, digitalisering en geopolitiek zijn de voornaamste speerpunten voor de Europese Commissie het komende jaar. Dat bleek uit de jaarlijkse 'State of the Union' van voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen. Daarnaast benadrukte ze de Europese ambitie op het gebied van klimaat en de bescherming van de rechtsstaat.

De State of the Union is geschreven vanuit het oogpunt van de Europese Commissie, de enige Europese instelling met het initiatiefrecht. Het dient daarom als indicatie welke onderwerpen prioriteit zullen krijgen het komende jaar. Dit zijn de belangrijkst genoemde initiativen en voorstellen samengevat.

COVID-19 & Gezondheid

Von der Leyen kondigde aan dat de EU 200 miljoen extra covid-19 vaccins zal doneren aan externe actoren. Zij wees de vaccinatie van de wereldbevolking aan als een cruciale stap in het bestrijden van covid-19. Daarnaast wordt de 'Health Environment Research Agenda for Europe' (HERA) ondersteund met 50 miljard euro met als doel de versterking van de Europese Gezondheidsunie.

Digitalisering

Naast de vaak genoemde 'groene transitie' beoogt de EU een 'digitale transitie' van de Europese economie. Deze zal verder versneld moeten worden via een voorgestelde 'European Chips Act'. Het ontwikkelen van een Europese chipindustrie vermindert de afhankelijkheid op de Aziatische markt voor het ontwikkelen en uitbreiden van de technologische sector die de digitale transitie aandrijft.

Geopolitiek

Op geopolitiek terrein wil de EU autonomer op gaan treden in de wereld. In navolging van China's 'Belt and Road Initiative' en Amerika's 'Build Back Better World' presenteert de Commissie haar eigen globale infrastructuur programma, de 'Global Gateway'. Dit initiatief doelt op het verbeteren van infrastructuur en het verbinden van mensen en goederen over de hele wereld. Ook de banden met de NAVO zullen worden versterkt door middel van een EU-NAVO verklaring over toekomstige samenwerking. Tot slot komt er een Europese defensiebijeenkomst tijdens het Franse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Klimaat

Op klimaatgebied wil de Commissie naast 'Fit for 55' nog eens 4 miljard euro uittrekken voor de klimaatfinanciering van arme en minder ontwikkelde landen. Ook zal het de uitgaven aan het stimuleren van biodiversiteit in externe landen verdubbelen.

Rechtsstaat

Ook de Europese rechtsstaat kwam aan bod met het voornemen van de Commissie om vrijheden binnen en buiten de EU te beschermen. Zo wil de Commissie een 'Media Freedom Act' ter bescherming van de vrije pers, en worden burgerrechten gewaarborgd door middel van een verdere ontwikkeling van de 'Rule of Law Reports'.

