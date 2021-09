Europees Parlement maakt zich op voor State of the Union

woensdag 15 september 2021 , 8:00

STRAATSBURG (ANP) - De voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen houdt in het Europees Parlement in het Franse Straatsburg haar tweede grote beleidstoespraak sinds haar aantreden eind 2019. In de ‘State of the Union’ kijkt ze woensdag terug op het afgelopen jaar, waarin corona nog steeds een hoofdrol speelde. En ze blikt vooruit op nieuwe uitdagingen en plannen van het dagelijks EU-bestuur voor de Europese Unie.

Hoewel de inhoud van de 'troonrede' angstvallig geheim wordt gehouden zal de Duitse volgens EU-bronnen eraan herinneren hoe slagvaardig de EU Covid-19-vaccins heeft veiliggesteld, een herstelfonds van honderden miljarden euro’s in het leven heeft geroepen en een coronacertificaat om mee te reizen heeft opgezet. Ze zal betogen dat de pandemie de noodzaak heeft aangetoond om de handen ineen te slaan om een gezondheidsunie op te richten, met een nieuwe Europese autoriteit die snel in actie komt bij nieuwe virusuitbraken. Het beestje heeft ook al een naam, HERA, en moet ook toezien op de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen en vaccins.

Ook zal ze iets zeggen over de zorgen over democratie en rechtsstaat in sommige lidstaten, waaronder vooral Polen. Wat betreft de relaties met landen buiten de EU is interessant te weten hoe de commissie denkt over de Verenigde Staten. Onder president Joe Biden lijken de handelsbanden te worden aangetrokken, maar de EU is wel geschrokken van de hectische aftocht uit Afghanistan en de gevolgen die dat heeft voor vluchtelingenstromen naar Europa.

De jaarlijkse speech werd in 2010 voor de eerste keer uitgesproken door toenmalig commissievoorzitter José Barroso. Het concept is overgenomen van de Verenigde Staten, met als doel de Europese politiek transparanter en democratischer te maken. Na de toespraak, die begint om 09.00 uur, volgt een debat.

