Europees OM jaagt op 4,5 miljard aan verduisterd EU-geld

dinsdag 14 september 2021 , 10:55

LUXEMBURG (ANP) - Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) heeft 4,5 miljard euro aan EU-geld in het vizier dat vermoedelijk in verkeerde handen is gevallen. Een van de onderzoeken van de nieuwe Europese fraude- en corruptiebestrijder richt zich op miljoenenfraude met btw in onder meer Nederland.

Het EOM is net drie maanden bezig en heeft in die tijd driehonderd zaken geopend. Een aantal daarvan heeft het overgenomen van nationale aanklagers, maar een aanzienlijk deel komt voort uit nieuwe meldingen, zegt een woordvoerder tegen zakenkrant FT.

De eerste hoofdofficier van justitie van het EOM kondigde toen ze van start ging al aan veel btw-fraudezaken te verwachten, ook in Nederland. Vorige maand was het al zover. In Nederland, Duitsland, Slowakije, Bulgarije en Hongarije werden bedrijven doorzocht in een zaak waardoor de EU 14 miljoen euro zou kunnen zijn misgelopen, meldde hoofdofficier Laura Kövesi. Hongarije is een van de vijf landen die niet meedoet met het EOM, maar kan in grensoverschrijdende zaken toch worden meegenomen.

Het EOM onderzoekt verder onder meer een Tsjechische zwendel met valse aanvragen voor EU-subsidies voor wetenschappelijk onderzoek.

Het Europees parket kan strafrechtelijke onderzoeken openen naar corruptie, witwassen, grensoverschrijdende btw-zwendel en andere delicten waarmee Europees geld is gemoeid. Het is voor EU-landen nu vaak nog moeilijk om grensoverschrijdende criminaliteit aan te pakken.

