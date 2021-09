NRC: Chaos en mismanagement rond Europese subsidies in Limburg

dinsdag 14 september 2021 , 8:30

MEDIAWATCH - De verdeling van Europese subsidies in de Euregio Maas-Rijn heeft jarenlange achterstanden opgelopen door mismanagement en een administratieve chaos bij de provincie Limburg, meldt NRC. Van de 96 miljoen euro die beschikbaar was voor de periode 2014-2020 is nog maar 39 miljoen euro verdeeld. Geld dat niet besteed wordt, moet terug naar Brussel.

De Interreg Euregio Maas-Rijn - het gebied rond Maastricht, Hasselt, Luik en Aken - is één van de zestig grensregio’s in Europa. De Europese Commissie geeft zulke grensregio’s subsidie voor grensoverschrijdende projecten. Dat geld wordt in de Euregio Maas-Rijn verdeeld door de provincie Limburg.

De provincie ontving afgelopen jaren een stapel klachtbrieven over de uitvoering van het programma. NRC heeft er kopieën van. Rode draad: de communicatie tussen aanvragers en het subsidiebureau verloopt stroef, besluiten worden genomen en alsnog teruggedraaid, en halverwege projecten worden de regels voor verantwoording aangepast. Het leidt tot onvrede bij projectpartners en tot een stuwmeer van projecten die wachten op goedkeuring.

Al in 2018 wees de Europese Commissie de provincie Limburg per brief op "aanhoudende problemen". Een jaar later was er nog steeds kritiek vanuit Brussel, blijkt uit een brief van eind 2019. De Commissie had het over "een ernstige tekortkoming".

