Merkel hoopt dat dialoog oplossing brengt in geschil EU en Polen

zaterdag 11 september 2021 , 19:55

Bron: European Commission

WARSCHAU (ANP/DPA) - De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil dat het juridische geschil tussen Polen en de Europese Commissie wordt opgelost door overleg. De commissie en Polen hebben een conflict over hervormingen van de Poolse rechtsstaat.

De commissie wil dat Polen een tuchtcollege voor rechters ontbindt, zoals het Europees Hof van Justitie eerder al sommeerde. Dat college moet erop toezien dat rechters zich goed gedragen, maar volgens de EU is het een inperking van de vrijheid van de rechters. Polen vindt dat de EU niets te zeggen heeft over de nationale rechtsstaat.

"Politiek is meer dan een rechtszaak aanspannen", aldus Merkel na een ontmoeting met de Poolse premier Mateusz Morawiecki. De Duitse bondskanselier denkt dat gesprekken tussen Polen en de EU al gaande zijn. Ze zegt dat Duitsland een voorstander is van de dialoog.

Brussel heeft afgelopen week gevraagd aan het Europees Hof van Justitie om Polen een dwangsom op te leggen die per dag hoger wordt als Polen het tuchtcollege niet ontbindt.

Het Poolse grondwettelijke hof buigt zich er nog over of de Europese Commissie iets te zeggen heeft over de Poolse hervormingen van de rechtsstaat. Die zaak wordt constant uitgesteld door de Poolse rechters.

