Internationale reacties op herdenkingsdag 9/11

zaterdag 11 september 2021 , 13:28

Bron: Bron: Europees Parlement

DEN HAAG (ANP/RTR/AFP) - Het is zaterdag twintig jaar geleden dat de Verenigde Staten werden opgeschrikt door terroristische aanslagen waarbij bijna 3000 mensen stierven. De gebeurtenissen van 11 september 2001 worden niet alleen herdacht in de VS, maar ook wereldwijd door politieke leiders, koningshuizen en anderen.

"Op 11 september herdenken we de mensen die omkwamen en eren we degenen die alles riskeerden om hen te helpen", schrijft Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, op Twitter. "Zelfs in de donkerste, zwaarste tijden kan het beste van de menselijke natuur naar voren komen." Daarnaast zegt ze dat de Europese Unie achter de VS staat bij het "beschermen van vrijheid en medeleven boven haat".

EU-buitenlandchef Josep Borrell omschrijft 11 september 2001 als een "keerpunt in de geschiedenis". "Het veranderde de wereldwijde politieke agenda fundamenteel." Naast vastberadenheid om tegen terrorisme te vechten, schrijft Borrell ook dat de EU met de VS en alle partners zal blijven samenwerken om de wereld veiliger te maken. "Terroristische aanvallen zijn aanvallen tegen ons allemaal."

De Britse premier Boris Johnson zegt in een videoboodschap voor een herdenking in Londen dat de terroristen niet "ons geloof in vrijheid en democratie aan het wankelen hebben gebracht". "Ze slaagden er niet in om onze naties uit elkaar te drijven, ons ertoe te brengen onze waarden op te geven of om in permanente angst te leven."

De Britse koningin Elizabeth laat weten dat haar gedachten en gebeden bij de slachtoffers, hulpverleners en andere betrokkenen zijn. Ze schrijft aan de Amerikaanse president Joe Biden dat haar bezoek aan de rampplek in New York elf jaar geleden in haar geheugen staat gegrift en dat het haar eraan herinnert dat bij het herdenken ook een eerbetoon wordt gebracht aan "de veerkracht en vastberadenheid van de gemeenschappen die zich hebben verenigd bij de wederopbouw".

Biden bezoekt zaterdag de drie rampplekken van 11 september 2001. Op die dag werden vier passagiersvliegtuigen gekaapt door terroristen van al-Qaida. Twee werden geramd in de Twin Towers van het World Trade Center in New York en een in het Pentagon bij Washington. Een vierde toestel crashte in het dorp Shanksville toen inzittenden de kapers probeerden te overmeesteren.

