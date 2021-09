EU gaat niet opnieuw onderhandelen over positie Noord-Ierland

vrijdag 10 september 2021 , 13:47

Bron: © European Union, 2016

BELFAST (ANP/RTR) - De Europese Unie gaat niet opnieuw onderhandelen met het Verenigd Koninkrijk over de positie van Noord-Ierland. Dat zou leiden tot instabiliteit en onzekerheid in het land, heeft vicevoorzitter Maroš Šefčovič van de Europese Commissie gezegd tijdens een speech in Belfast. De Britten vinden de handelsafspraken die zijn gemaakt in het niet werkbaar.

Volgens de brexitovereenkomst moeten alle goederen die vanuit Groot-Brittannië naar Noord-Ierland worden vervoerd voldoen aan Europese regels. Daar moeten ze op worden gecontroleerd in de havens van Noord-Ierland. De pro-Britse Democratic Unionist Party dreigde zich donderdag nog terug te trekken uit de regering van Noord-Ierland als de barrières met de rest van het Verenigd Koninkrijk niet worden weggenomen.

Die barrières waren afgesproken om te voorkomen dat er een harde grens zou ontstaan tussen het Britse Noord-Ierland en EU-lidstaat Ierland. Dat zou de spanningen tussen Brits-gezinde protestanten en pro-Ierse katholieken opnieuw kunnen doen oplaaien. Er is wel een overgangsperiode afgesproken waarbij nog niet alle EU-certificaten nodig zijn.

De Britten hebben die overgangsperiode deze week voor de derde keer verlengd. Eerder dreigde Brussel daarover juridische stappen te zetten. "Ik weet dat het mogelijk is om samen te werken, als er door beide kanten minder stevige taal wordt gebruikt", zei Šefčovič in zijn speech.

Šefčovič is twee dagen in Noord-Ierland op bezoek. Hij wil ter plekke "heel zorgvuldig luisteren naar de concrete problemen van bestuur, organisaties en inwoners als gevolg van het type brexit waar de Britse regering zelf voor heeft gekozen", zei hij eerder in Brussel.

Terug naar boven