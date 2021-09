Pools hogerhuis blokkeert omstreden mediawet na veel kritiek uit EU

donderdag 9 september 2021 , 17:13

WARSCHAU (ANP/RTR) - De Poolse Senaat heeft zich gekeerd tegen de omstreden mediawet die mogelijk het einde van een veelbekeken regeringskritische zender zou betekenen. Het lagerhuis had een maand geleden wel ingestemd met de wet die kritiek kreeg van de Poolse oppositie, maatschappelijke groepen en ook de Europese Commissie.

Een meerderheid van het lagerhuis is in handen van de nationalistische regeringspartij PiS. Die kan de verwerping door het hogerhuis nog terugdraaien.

Volgens de Poolse regering is de aanpassing van de mediawet nodig om buitenlandse beïnvloeding via de media tegen te kunnen gaan. De wetswijzigingen zouden verbieden dat Poolse media voor meer dan de helft in handen zijn van partijen van buiten Europa, waardoor volgens tegenstanders het medialandschap in Polen zou verschralen.

Een van de belangrijkste overgebleven kritische stemmen, nieuwszender TVN24, is eigendom van het Amerikaanse Discovery. Overigens kreeg TVN24 onlangs een uitzendlicentie in Nederland, waardoor de zender in principe kan blijven uitzenden in Polen.

Terug naar boven