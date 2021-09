EP-delegatie gaat Sloveense rechtsstaat onderzoeken

maandag 13 september 2021 , 12:00

DEN HAAG (PDC) - Een delegatie van het Europees Parlement zal medio oktober afreizen naar Slovenië om ter plekke onderzoek te doen naar de staat van de rechtsstaat. Politico bericht dat er tijdens deze 'fact-finding mission' gesproken zal worden met onder andere vertegenwoordigers uit de mediawereld, non-gouvernementele organisaties en overheidsinstellingen.

De missie maakt onderdeel uit van een groter onderzoek dat de LIBE Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group doet naar de Sloveense rechtsstaat. Eerder hield deze onderzoeksgroep van het Europees Parlement al een debat met de Sloveense premier Janez Janša over de media-situatie in zijn land naar aanleiding van zijn aanvallen op kritische journalisten.

De LIBE Democracy, Rule of Law and Fundamental Rights Monitoring Group is een werkgroep van de commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. De groep staat onder leiding van het Nederlandse EP-lid Sophie in't Veld (D66, Renew Europe) en focust zich op onderwerpen die gerelateerd zijn aan de rechtsstaat. Daarbij wordt gestreefd naar het tegengaan van corruptie, het beschermen van fundamentele rechten en het behoud van de democratische rechtsstaat binnen de Europese lidstaten.

Bron: Politico

