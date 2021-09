Eurobarometer: 81% Europeanen wil fondsen alleen naar landen die rechtsstaat respecteren.

vrijdag 10 september 2021 , 12:32

Bron: Ministerie van Buitenlandse Zaken

DEN HAAG (PDC) - 81% van de Europeanen vindt dat de EU alleen maar geld zou moeten geven aan landen die de rechtsstaat en democratie respecteren. Dat blijkt uit de nieuwe Eurobarometer. Van de ondervraagde Nederlanders was 71% het met deze stelling eens. Ook vindt een grote meerderheid van Europeanen dat er een effectieve controle dient te zijn op het NextGenerationEU-fonds (ook wel het coronaherstelfonds genoemd). 85% procent kon zich in deze stelling vinden, in Nederland is dat 84%.

De meningen over wat de prioriteiten van het Europees Parlement moeten zijn, lopen grotendeels gelijk op tussen Nederland en andere Europeanen. Een groot verschil is zichtbaar bij het belang dat wordt gehecht aan de strijd tegen terrorisme en georganiseerde misdaad. 38% van de ondervraagde Nederlanders vindt dat dit een prioriteit zou moeten zijn, in de EU is dat slechts 31%. Het grootste verschil is zichtbaar bij de vraag of het Europees Parlement zich bezig zou moeten houden met maatregelen om de economie te steunen en nieuwe banen te creëren. 31% van de Europese ondervraagden is het hiermee eens, tegenover slechts 15% van de Nederlanders.

De resultaten van de Eurobarometer worden in september jaarlijks voor de State of the European Union gepubliceerd. Het doel hiervan is om een indruk te geven van de opvattingen in Europa. De enquête is tussen 17 en 25 augustus online afgenomen door Ipsos European Public Affairs.

Bron: Eurobarometer

Terug naar boven