ECB: inflatie schiet dit jaar voorbij het doel van 2 procent

FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht dat de inflatie dit jaar boven het gewenste niveau van 2 procent zal uitkomen. Dat zei ECB-preses Christine Lagarde in een toelichting op het rentebesluit van de centrale bank. Lagarde bleef erbij dat de hogere inflatie van tijdelijke aard is. Tegen 2023 zal de inflatie 1,5 procent bedragen.

Lagarde wijst naar drie factoren die de prijsstijgingen in de hand werken. Ten eerste gaat het om het effect door de heropening van de economieën, waardoor er een grote vraag is naar goederen. Daardoor neemt de druk op producenten toe. Daarnaast zijn er volgens haar verschillende problemen in de leveringsketen. De derde factor is volgens Lagarde interessant en heeft te maken met de grotere vraag naar diensten.

"De fase van herstel van de economie van de eurozone is steeds verder gevorderd", zei Lagarde. Ze waarschuwde dat "de wereldwijde verspreiding van de Delta-variant van het coronavirus de volledige heropleving van de economie nog kan vertragen".

De ECB was verder positiever over de economische groei dit jaar. Volgens Lagarde zal de groei dit jaar op 5 procent uitkomen. Dat was bij een eerdere raming nog 4,6 procent. De groei volgend jaar zal iets minder sterk zijn. Hier gaat de ECB nu uit van 4,6 procent waar dat eerder 4,7 procent was. Als verwacht hield de centrale bank de belangrijkste rentetarieven ongemoeid op een niveau van 0 tot 0,25 procent. Banken blijven 0,5 procent rente betalen op het geld dat ze bij de ECB stallen.

Wel wordt het opkoopprogramma voor obligaties iets teruggeschroefd. Momenteel wordt via het zogeheten PEPP-programma (Pandemic Emergency Purchase Programme) maandelijks ruwweg voor 80 miljard euro aan obligaties opgekocht. Dit bedrag wordt in de loop van het jaar verminderd. Het programma met een maximumbedrag van 1850 miljard euro loopt in ieder geval tot en met maart volgend jaar, maar mogelijk langer. De ECB gaat door met de steunmaatregel "zo lang de crisisfase van de coronapandemie duurt".

Ook is niet bekend in welke mate de centrale bank het bescheiden standaardprogramma voor de aankoop van activa (APP) zal versterken en flexibeler zal maken. Momenteel is met dit programma maandelijks 20 miljard euro gemoeid. Deze beslissingen zijn volgens kenners controversieel. Een besluit daarover wordt niet verwacht voor de beleidsvergadering van december.

