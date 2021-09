EU en VS eind september bijeen voor eerste top over handel

donderdag 9 september 2021 , 11:00

BRUSSEL (ANP) - De Verenigde Staten en de Europese Unie gaan op 29 september in de Amerikaanse stad Pittsburgh voor het eerst op hoog politiek niveau rond de tafel zitten om de handels- en investeringsbanden aan te trekken en te onderhandelen over nieuwe regels en standaarden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken, handelsminister Gina Raimondo en handelsgezant Katherine Tai ontvangen vicevoorzitters Margrethe Vestager (Mededingingszaken) en Valdis Dombrovskis (Handel) van de Europese Commissie, melden de EU en de VS in een gezamenlijke verklaring.

De twee economische handelsmachten hadden in juni op een top in Brussel met president Joe Biden afgesproken de handelssamenwerking te versterken en een aantal lopende conflicten op te lossen. Daarvoor werd een Handel en Technologie Raad (TTC) opgericht. "We hebben sindsdien hard gewerkt om de terreinen waarop we concrete stappen kunnen zetten te identificeren", aldus de verklaring.

Er zijn tien werkgroepen opgezet "die een gevarieerde reeks uitdagingen zullen aanpakken". Zo willen de VS en de EU nauwer samenwerken op technologisch gebied en de standaarden moderniseren, minder afhankelijk worden van andere landen voor de levering en productie van belangrijke grondstoffen en goederen en praten over databeheer. Maar ook mensenrechten, het screenen van buitenlandse investeringen en exportcontroles staan op de agenda.

"De EU en de VS kijken uit naar een robuuste en voortdurende samenwerking", schrijven ze.

