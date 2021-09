Oud-terreurchef EU wil rechts-extremisten op terreurlijst

donderdag 9 september 2021 , 6:00

MEDIAWATCH - Gewelddadige rechts-extremistische groepen moeten op de terreurlijst geplaatst worden. Dat zegt Gilles de Kerchove, die deze maand stopte als EU Coördinator Terrorismebestrijding, in de uitzending van Zembla. Hij krijgt bijval van Eddo Verdoner, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding van de Nederlandse overheid. In de uitzending van donderdag waarschuwen zij en verschillende deskundigen voor het gevaar uit rechts-extremistische hoek.

Het ontbreken van rechts-extremistische groepen op de EU terreurlijst is een hiaat in de terreurbestrijding volgens de net afgezwaaide EU Coördinator Terrorismebestrijding De Kerchove. Op de lijst staan nu vooral jihadisten en linkse extremisten. Alleen als een van de lidstaten een verzoek indient om de lijst uit te breiden, verandert dat. "Nederland kan zo’n verzoek indienen, dan gaan we er mee aan de slag."

"Op die manier kunnen we financiële middelen bevriezen en reisverboden opleggen," verklaart De Kerchove. "Ook geef je internetbedrijven meer mogelijkheden om content te verwijderen." Volgens de voormalig EU Coördinator is rechts-extremisme de grootste dreiging in Europa na het jihadisme.

