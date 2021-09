EU-parlementariër Lenaers (CDA) wil blijvende aandacht voor rechtsstaat en migratie

woensdag 8 september 2021 , 13:57

DEN HAAG (PDC) - Jeroen Lenaers heeft gezegd dat hij blijvende aandacht wil voor migratie en de bescherming van de rechtsstaat. Hij deed dit in een debat van Instituut Clingendael over de aanstaande Staat van de Unie, die Ursula von der Leyen 15 september zal geven. Het debat werd geleid door

Louise van Schaik.

In gesprek met Stéphane Alonso van NRC en Nienke van Houwelingen van Clingendael gaf Lenaers aan dat hij het een goed teken vond dat de Europese Commissie erop toe gaat zien dat de rechtsstaat in EU-landen wordt nageleefd. In zijn ogen is het de EU niet gelukt om succesvol de afkaveling van de rechtsstaat tegen te houden. Met het vasthouden van herstelgelden voor Polen en Hongarije is het beleid nu van woorden naar daden overgegaan. Lenaers is van mening dat het verstrekken van subsidie aan landen die de rechtsstaat ondermijnen niet in lijn is met de Europese waarden.

Op het gebied van migratie ziet Lenaers vooral een rol voor de lidstaten, want de Commissie heeft al plannen klaar liggen voor een nieuw soort verdeelsleutel van asielzoekers over Europa. De lidstaten zijn nu dus aan zet, aldus Lenaers.

Lenaers zei dat Fidesz, de partij van Viktor Orbán, de laatste zeven jaar veel veranderd is. De constructieve opstelling die hij in het begin nog zag bij Fidesz, is nu verdwenen. De kracht van de Europese Unie is voor Lenaers juist dat je elkaar in goed vertrouwen kan aanspreken op zaken die beter kunnen in landen, zonder dat hier vijandigheid bij komt kijken.

Bron: Instituut Clingendael

Terug naar boven