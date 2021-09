Gedoodverfde nieuwe voorzitter Europees Parlement haakt af

woensdag 8 september 2021 , 11:53

BRUSSEL (ANP) - Het Europees Parlement zit plotseling zonder zijn gedoodverfde volgende voorzitter. De Duitse christendemocraat Manfred Weber ziet af van het voorzitterschap, dat hem bij de zwaarbevochten verdeling van Brusselse topbanen in 2019 was beloofd. Dat kan de weg vrijmaken voor een Nederlandse kandidaat.

Weber was de eerste man van de christendemocratische EVP bij de Europese verkiezingen van 2019 om de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie, te gaan leiden. De christendemocraten bleven de grootste partij, maar de regeringsleiders van de EU passeerden 'Spitzenkandidat' Weber vervolgens. Zij kozen voor zijn landgenote Ursula von der Leyen, op dat moment minister van Defensie, als commissievoorzitter.

Weber kreeg als troost uitzicht op het voorzitterschap van het Europees Parlement (EP). De sociaaldemocraat die daar nu de hamer zwaait, de Italiaan David Sassoli, maakt in 2022 plaats voor een christendemocraat, spraken de twee grootste politieke families met nummer drie de liberalen af.

Weber ziet daar echter van af, maakte hij woensdag bekend. De EVP zoekt nu een nieuwe kandidaat, en CDA'er Esther de Lange is volgens ingewijden een grote kanshebber. Ze is na Weber tweede in rang bij de EVP, en veel Europarlementariërs zien ook graag een vrouw als voorzitter.

Maar de christendemocraten moeten de baan eerst nog veiligstellen. Sassoli voelt er bij nader inzien weinig voor om terug te treden en voert campagne om zijn termijn te verlengen.

