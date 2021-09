Follow the Money: Kabinetten-Rutte verzwegen politieke lobby in Brussel

woensdag 8 september 2021 , 8:53

MEDIAWATCH - De Tweede Kamer is onder de kabinetten-Rutte herhaaldelijk niet, niet tijdig of onvolledig geïnformeerd over de politieke lobby die in Brussel werd gevoerd ten bate van de industrie. Hierdoor is de controlerende functie van de Tweede Kamer stelselmatig ondermijnd. Dat meldt Follow the Money na onderzoek.

Tegen het einde van de winter van 2020 had de Covid-epidemie ook Europa steeds verder in haar greep gekregen. Voor woensdag 18 maart was daarom met spoed een online Europese bijeenkomst ingelast, met de transportministers van alle lidstaten en met de voor mobiliteit verantwoordelijke Eurocommissaris: Adina Vălean.

In de brief die minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) een dag voor die bijeenkomst naar de Kamer stuurde, schreef zij dat ze bij Vălean erop zou aandringen om de corona-epidemie als ‘buitengewone omstandigheid’ aan te merken. Wat betreft het terugbetalen van tickets gaf de minister aan dat vanwege Europees consumentenrecht een luchtvaartmaatschappij in geval van vlucht-annulering verplicht bleef om een alternatieve vlucht aan te bieden aan passagiers, of hen het ticketgeld terug te betalen.

In werkelijkheid zou de minister tijdens die bijeenkomst ook aan die terugbetalingsplicht proberen te tornen, zo blijkt uit Rijksoverheid-documenten.

