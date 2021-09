Eurostat: Economie eurozone groeide in tweede kwartaal wat sneller

dinsdag 7 september 2021 , 11:34

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal harder gegroeid dan eerder gemeten. Het Europese statistiekbureau Eurostat meldt op basis van definitieve cijfers een groei van 2,2 procent ten opzichte van de eerste drie maanden van het jaar. Bij een eerdere raming was dat nog 2 procent.

Op alle vlakken draaide de economie beter dan in het eerste kwartaal. Toen was er in veel Europese landen nog sprake van strenge coronamaatregelen. Die werden in de maanden april tot en met juni veelal versoepeld, wat tot economische groei leidde.

In Nederland groeide de economie in het tweede kwartaal met 3,1 procent, wat een van de hogere percentages van de eurozone is. Ierland was de koploper met een groei van 6,3 procent. In Malta kromp de economie nog met 0,5 procent. Voor heel de EU gold een groei van 2,1 procent.

