EU eist onmiddellijke vrijlating Belarussische activisten

maandag 6 september 2021 , 14:47

MINSK (ANP/RTR/DPA/AFP) - De Belarussische activiste Maria Kolesnikova is veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. Kolesnikova was een van de leiders van de massale protesten tegen president Aleksandr Loekasjenko vorig jaar. Oppositielid Maxim Znak, ook de advocaat van Kolesnikova, heeft tien jaar celstraf gekregen.

Kolesnikova was een van tienduizenden demonstranten die vorig jaar werden opgepakt tijdens de protesten tegen Loekasjenko. De president is sinds 1994 aan de macht in de voormalige Sovjet-republiek en werd vorig jaar met 80 procent van de stemmen herkozen. In aanloop naar de verkiezingen werden veel van zijn tegenstanders gearresteerd. Het Westen legde Belarus recent sancties op, nadat Loekasjenko gewelddadig optrad tegen zijn tegenstanders.

Kolesnikova en Znak werden aangeklaagd voor extremisme en het illegaal proberen te grijpen van de macht. Ze hebben gezegd niets fout te hebben gedaan. De rechtszaak was onder het mom van nationale veiligheid niet publiekelijk toegankelijk. Russische media toonden beelden van de rechtbank, waarin Kolesnikova met haar handen in de boeien een hartfiguur maakte. Het was een symbool waarmee ze tijdens de protesten bekend werd.

Andere activisten en tegenstanders van de president zijn het land ontvlucht. Oppositieleider Svetlana Tichanovskaja zei na de veroordeling op Twitter dat Kolesnikova en Znak "helden" zijn. "Het regime wil dat we Maria en Maxim zien als verslagen en uitgeput. Maar kijk eens, ze lachen en dansen."

De Europese Unie eist de onmiddellijke vrijlating van het tweetal en "alle politieke gevangenen in Belarus (van wie er inmiddels meer dan 650 zijn), journalisten en allen die achter de tralies zitten wegens het uitoefenen van hun rechten". De EU werkt aan een nieuw pakket sancties voor het regime in Minsk. Dat zou inmiddels het vijfde zijn.

