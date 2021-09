Polen heeft de noodtoestand uitgeroepen aan de Belarussische grens

maandag 6 september 2021 , 12:08

Bron: flickr/bekassine

DEN HAAG (PDC) - De Poolse regering heeft de noodtoestand uitgeroepen in twee regio's aan de grens met Belarus vanwege de groeiende migratiestroom vanuit Afghanistan. Afghaanse migranten proberen via de Belarussische grens de Europese Unie binnen te komen.

Vorige week had de regering de wens voor een noodtoestand al uitgesproken. President Adrzej Duda moest het verzoek van de regering alleen nog goedkeuren, dit is inmiddels gebeurd. Premier Mateusz Marawiecki sprak ook al over een 'crisissituatie' aan de grens. Daarnaast is Polen vorige week begonnen met de bouw van een hekwerk van 180 kilometer langs de Belarussiche grens.

De autoriteiten in Polen en de Baltische staten beschuldigen de Belarussische leider Loekasjenko ervan de illegale migratie aan te moedigen om hun landen te destabliseren. De noodtoestand geeft de regering meer bevoegdheden, waardoor de bewegingsvrijheid aan de grens zal worden ingeperkt voor zowel migranten als journalisten en mensenrechtenorganistaties.

Bron: Trouw

