Buitenlandse studenten keren massaal terug in Nederland

maandag 6 september 2021 , 3:09

Bron: © European Union, 2015

MEDIAWATCH - Het aantal aanvragen voor studievergunningen door studenten van buiten de EU zit - na een coronadip - alweer flink in de lift. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) tegen het AD. Ondertussen kampen de universiteiten nog met coronaregels die grootschalig fysiek onderwijs moeilijk maken.

Bij de start van het nieuwe academische jaar meldt de IND dat de jaarlijkse groei van studenten van buiten de EU alweer op 10 procent zit, net als vóór de coronacrisis. De aanwas komt onder meer doordat Britse studenten sinds de brexit ook een vergunning moeten aanvragen. In 2020 was op jaarbasis eenmalig sprake van een afname van 40 procent. Opgeteld zijn er eind juli van dit jaar al meer aanvragen (15.110) ontvangen dan in heel 2020 (12.310). Vrijwel alle verzoeken zijn gehonoreerd.

De meeste aanvragen zijn volgens de IND afkomstig van studenten uit China, India, de VS, Turkije en Indonesië.

