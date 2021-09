Gezondheidsministers G20-landen: verdeling vaccins moet eerlijker

zondag 5 september 2021 , 19:38

Bron: Flickr / Yuya Tamai / CC BY 2.0

ROME (ANP/AFP) - De ministers van Volksgezondheid van 's werelds 20 toonaangevende economieën zijn zondag in Rome overeengekomen te werken aan een rechtvaardigere verdeling van Covid-19-vaccins. De sessie over vaccins past in een tweedaags overleg in het kader van de internationale aanpak van de coronapandemie.

Het G20-overleg kwam op een moment waarop welvarende landen overwegen een derde coronaprik te geven aan kwetsbaren en een klein aantal landen daar zelfs al mee is begonnen. In deze landen zijn veel mensen volledig ingeënt, terwijl elders op de wereld nog niet alle risicogroepen een vaccin hebben kunnen krijgen.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil dat landen tot eind september geen derde prikken zetten, zodat in alle landen 10 procent van de bevolking kan worden ingeënt. Dat zei topman Tedros Adhanom Ghebreyesus vorige maand. Volgens hem hangt het verloop van de pandemie af van de G20-landen, die de meeste coronavaccins produceren, gebruiken en doneren. Hij wilde dat de leiders met toezeggingen komen.

Die toezeggingen kwamen er zondag. "De voorwaarden zijn aanwezig om akkoord te gaan met wat de ministers van de G20 het Pact van Rome hebben genoemd", zei de Italiaanse minister van Volksgezondheid, Roberto Speranza. "Een belangrijke verbintenis van het pact is een eerlijkere verdeling van vaccins buiten de rijke landen op basis van het gedeelde inzicht dat vaccinatie een recht is van iedereen en niet het voorrecht van enkelen."

Duitsland is van plan om voor het einde van het jaar 100 miljoen vaccindoses tegen het coronavirus beschikbaar te stellen voor de internationale inentingscampagne, maakte minister van Volksgezondheid Jens Spahn tijdens de vergadering bekend. "Dat is hetzelfde aantal dat we tot nu toe in ons eigen land hebben gevaccineerd", zei Spahn. De Duitse bijdrage zal volgens hem helpen om nog dit jaar ten minste 40 procent van de wereldbevolking te vaccineren.

De groep van 20 bestaat uit de negentien landen met de grootste nationale economieën plus de Europese Unie. De landen zijn Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Rusland, Saudi-Arabië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Zuid-Afrika en Zuid-Korea.

