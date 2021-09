NAVO-chef waarschuwt tegen plan voor EU-flitsmacht

vrijdag 3 september 2021 , 18:32

BRUSSEL (ANP) - De plannen om de Europese Unie te voorzien van een eigen troepenmacht die snel kan ingrijpen, zijn onverstandig, vindt NAVO-baas Jens Stoltenberg. Dat zou ten koste gaan van de NAVO, terwijl de EU en het bondgenootschap elkaar juist zouden moeten versterken, zegt hij in een interview met persbureau Reuters.

De EU-landen denken erover om een 'snelle interventiemacht' in het leven te roepen om voortaan minder te hoeven leunen op de Verenigde Staten. Bij de evacuatie van mensen uit Kabul bleek de EU volstrekt afhankelijk van de Amerikanen. EU-buitenlandchef Josep Borrell opperde eerder dit jaar een troepenmacht van 50.000 man, maar houdt het inmiddels op een tiende daarvan.

"We verwelkomen grotere defensie-inspanningen van de EU, maar dat kan de NAVO niet vervangen", waarschuwt Stoltenberg. "Dat moet niet dubbelen met de NAVO, omdat we maar één verzameling van troepen hebben, onze middelen zijn schaars."

Het gros van de EU-lidstaten maakt ook deel uit van de NAVO. Meerdere landen vroegen de VS tevergeefs om de aftocht uit Afghanistan op zijn minst uit te stellen. Zonder de Amerikanen blijven was onhaalbaar, erkennen ze alle.

De defensieministers van de EU willen in november overeenstemming bereiken over de voorgestelde interventiemacht. Zover is het nog niet; onder meer Oost-Europese lidstaten zijn beducht voor elk gemorrel aan de bescherming door de Amerikanen.

Sceptici wijzen er ook op dat de EU al bijna vijftien jaar beschikt over zogeheten battlegroups, die met hetzelfde doel in het leven zijn geroepen. Ze zijn nooit ingezet omdat daarvoor alle EU-landen op één lijn moeten zitten.

