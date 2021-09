Europese Commissie wacht met goedkeuren plannen Polen en Hongarije voor het EU-herstelfonds

donderdag 2 september 2021 , 13:28

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie zegt te wachten met het goedkeuren van de nationale herstelplannen van zowel Polen als Hongarije. Goedkeuring is vereist voordat beide landen subsidies en goedkope leningen uit het EU-herstelfonds kunnen ontvangen. Dit zei Paolo Gentiloni, Eurocommissaris economie, gisteren een gesprek met de economische en begrotingscommissie van het Europees Parlement.

De Commissie houdt deze goedkeuring tegen omdat er aanhoudende zorgen zijn over de onafhankelijkheid van rechtbanken en de ondermijning van de vrijheid van de media in beide landen. Vorig jaar zijn afspraken gemaakt over conditionaliteit ten aanzien van de rechtsstatelijkheid, waardoor lidstaten die de rechtsstaat niet respecteren opschorting riskeren van Europese subsidies. Voor Polen speelt hierin nog mee dat de Poolse regering onlangs het Poolse constitutionele tribunaal heeft gevraagd te beslissen om het EU-recht niet boven het nationale recht te laten staan. Volgens de Commissie ondermijnt dit rechtsorde van de EU.

Valdis Dombrovskis, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie, die ook aanwezig was bij de parlementaire hoorzitting, zei dat het geld niet zou worden vrijgegeven voordat de Commissie ervan overtuigd was dat Polen en Hongarije aan de EU-vereisten voldeden. Pas na concrete toezeggingen van Polen en Hongarije zou het geld worden vrijgegeven.

Tien EU-landen krijgen al geld uit het herstelfonds. Italië, Spanje, Frankrijk, Griekenland, Duitsland, Portugal, België, Litouwen, Denemarken en Luxemburg hebben in totaal bijna € 49 miljard aan voorfinanciering ontvangen voor projecten die in hun nationale plannen zijn opgenomen en die de Commissie is in orde. Bulgarije en Nederland hebben hun nationale plannen nog niet bij de Commissie ingediend vanwege verkiezingen en aanhoudende moeilijkheden bij het vormen van een regering.

Bron: Euractiv.com

Terug naar boven