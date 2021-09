Eurocommissaris Schinas mijdt VS om 'oneerlijke' behandeling Europeanen

woensdag 1 september 2021 , 18:12

Bron: European Commission

ALPBACH (ANP) - Een kopstuk van de Europese Commissie mijdt de Verenigde Staten voorlopig uit onvrede over hun omgang met EU-burgers. Dat de VS hen nog altijd niet toelaten is oneerlijk en slaat nergens op, vindt Eurocommissaris Margaritis Schinas.

Schinas heeft een voorgenomen reis volgende week naar de VS geschrapt "omdat ik het gebrek aan wederkerigheid in de reisregels niet fair vindt", zei hij op een bijeenkomst in het Oostenrijkse Alpbach. Amerikanen kunnen naar de EU reizen als dat nodig is. Afgelopen zomer liet de EU ook Amerikaanse toeristen toe, al hebben de EU-landen afgesproken daar weer een eind aan te maken nu het coronavirus in de VS weer is opgeleefd.

De Amerikaanse houding is ook onbegrijpelijk, vindt Schinas, een van de vicepresidenten van de commissie. Voor het importeren van het coronavirus hoeft Washington niet te vrezen. "Europa is het meest ingeënte continent van de wereld."

De ergernis over de gesloten VS groeit in Brussel al langer. Pogingen om wederzijds vaccinatiecertificaten te erkennen, en zo in ieder geval toegang te verkrijgen voor ingeënte Europeanen, hebben nog niets uitgehaald.

Terug naar boven