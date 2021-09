‘Kijk op Europa’ gelanceerd, burgers kunnen mening geven over toekomst EU

woensdag 1 september 2021 , 15:21

DEN HAAG (PDC) - Vanaf 26 augustus kunnen alle inwoners van Nederland hun ideeën delen over de toekomst van Europa. Dit kan via de burgerdialoog Kijk op Europa. Dit is een initiatief van het ministerie van Buitenlandse zaken. Het maakt deel uit van de Europese Conferentie over de toekomst van Europa. Hierbij kunnen alle inwoners van de EU hun mening geven over de richting die de EU zou moeten in gaan voor de toekosmt.

Er zijn meerdere manieren waarop men mee kan doen. Er is een online vragenlijst die elke Nederlander kan invullen. In het najaar zullen er in Nederland ook verschillende themadialogen zijn. Dit zal gaan aan de hand van negen thema's, bijvoorbeeld 'veiligheid en rechtstaat', 'de online wereld', 'gezondheidszorg' en 'klimaatverandering en milieu'.

Nederlanders kunnen dus op meerdere manieren hun mening geven. Op deze manier hoopt de Europese Unie dat zoveel mogelijk burgers hun mening laten horen over de toekomst van Europa. Het is bedoelt als grondige inventarisatie van de wensen en ideeën die onder de Europese bevolking leven.

Bron: Conferentie over de toekomst van Europa, kijkopeuropa.nl

