Europese vaccinwaakhond onderzoekt onbekende deeltjes bij Moderna

woensdag 1 september 2021 , 13:30

AMSTERDAM (ANP) - De Europese toezichthouder voor vaccins doet onderzoek naar het coronavaccin van Moderna, nadat er in Japan onbekende deeltjes in sommige flesjes waren gevonden. "Het bedrijf heeft bevestigd dat de partij niet bestemd was voor de Europese Unie. Productie kan doorgaan nu we een voorlopige inschatting van de risico's hebben gemaakt", laat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) weten. Het EMA wil van Moderna onder meer weten wat de oorzaak van de vervuiling is.

Japanse vaccineerders hebben zwarte en roze deeltjes gevonden in meerdere naalden en flesjes van het Moderna-vaccin. Een aantal regio's in Japan heeft het vaccineren met het middel daarom tijdelijk gestopt. Het is nog niet duidelijk om wat voor stof het gaat, maar volgens de Japanse overheid kan het zijn dat de naalden verkeerd in de flesjes zijn gestoken en dat daarbij een deel van de stop is afgebroken.

