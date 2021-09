Charles Michel: zet EU na Kabul-debacle militair op eigen benen

woensdag 1 september 2021 , 11:34

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet voorkomen dat zij nog eens de militaire kracht mist om bedreigde EU-burgers als die in Kabul in veiligheid te brengen, vindt EU-president Charles Michel. Dat EU-landen zo op de Verenigde Staten moesten leunen om hun mensen te evacueren, heeft volgens Michel duidelijk gemaakt dat de EU moet streven naar "een groter vermogen om wereldwijd in actie te komen".

De evacuatie van personeel en andere burgers van EU-landen uit het door de Taliban overrompelde Kabul verliep moeizaam. Nederland en veel andere Europese landen bleken afhankelijk van de Amerikanen. Dat mag de EU niet nog eens gebeuren, vindt Michel, de voorzitter van de regeringsleiders van de EU-lidstaten.

"We moeten openlijk en met een heldere blik nadenken over een nieuwe fase in ons vermogen tot collectieve veiligheid en defensie", zei Michel op een strategische topconferentie in Slovenië. Voor die slotsom moet één 'Afghanistan' genoeg zijn, denkt hij.

