EU noemt nog geen hulpbedrag of opvangplaatsen voor Afghanen

BRUSSEL (ANP) - De EU-landen laten nog in het midden hoeveel financiële hulp buurlanden van Afghanistan kunnen verwachten voor de opvang van Afghaanse vluchtelingen. Hoeveel Afghanen in de EU zelf terecht zouden kunnen, blijft al helemaal open na spoedoverleg van de verantwoordelijke ministers.

De EU moet voorkomen dat zij weer onvoorbereid de komst van veel migranten te verwerken krijgt, vinden de ministers. Ze hopen daarom dat Afghanen die sinds de machtsgreep van de Taliban willen uitwijken, dicht bij huis onderdak vinden. "Alle opties voor de benodigde financiële hulp" moeten worden bekeken, spraken staatssecretaris Ankie Broekers-Knol en haar collega's af.

Over bedragen hebben de ministers volgens de demissionaire staatssecretaris echter niet gesproken. Al denkt ze niet dat het geld dat Nederland tot dusver heeft uitgetrokken, 10 miljoen euro, genoeg is.

De EU-landen hebben evenmin een concreet aantal vluchtelingen genoemd die zij zouden willen verwelkomen. Daarvoor was het nog niet het moment, meent Broekers. Ze wil niet zeggen of ze, net als haar Duitse collega, beducht is dat het noemen van zo'n aantal Afghanen kan aanzetten naar Europa te komen. Hoge ambtenaren van de lidstaten praten volgende maand verder over mogelijke opvangplaatsen.

De EU wil buurlanden niet alleen bijstaan met geld, maar desgewenst ook met bijvoorbeeld kennis en mankracht om de opvang van Afghanen op poten te krijgen. Die hulp gaat mogelijk ook naar landen waarover de EU zo haar bedenkingen heeft, zoals Iran, erkent Broekers. Minister Kaag zal daarover tijdens haar aanstaande bezoek aan de regio afspraken maken, verwacht ze.

Nederland en onder meer Duitsland hebben de mogelijke komst van Afghanen naar Europa aangegrepen om opnieuw te pleiten voor een nieuw Europees asielbeleid, zegt Broekers. Met bijvoorbeeld afspraken over de verdeling van vluchtelingen. De Duitse minister Horst Seehofer meent zelfs dat volgend jaar al schot zou kunnen komen in de onderhandelingen, die al jaren muurvast zitten.

