DNB-president Knot pleit weer voor afbouwen steunmaatregelen

ALPBACH (ANP) - De inflatievooruitzichten van de eurozone zijn wellicht genoeg verbeterd om de crisissteunmaatregelen door de Europese Centrale Bank (ECB) af te bouwen. Ook het obligatieopkoopprogramma dat loopt tot en met maart kan na afloop worden stopgezet. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een interview met persbureau Bloomberg.

Volgens de Nederlander is het zaak dat de ECB weer de discipline van voor de crisis gaat hanteren. "Ik verwacht een besluit dat niet onverenigbaar is met het beëindigen van het schuldopkoopplan in maart", zei Knot vooruitlopend op de ECB-bestuursbijeenkomst van volgende week.

Toen de coronacrisis begon, tuigde de ECB net als andere centrale banken een groot stimuleringsprogramma op om rentes zo laag mogelijk te houden, zodat er nog genoeg geld bleef stromen naar bedrijven en huishoudens.

Met het afbouwen van steunmaatregelen is de ECB wat voorzichtiger dan bijvoorbeeld de Amerikaanse Federal Reserve, die dit jaar begint met het inperken van de steun. In Europa is het economische herstel minder sterk al loopt de inflatie ook hard op. Wat meespeelt is dat het aantal coronabesmettingen hard oploopt wat het herstel ook in de weg zit.

Sommige beleidsmakers, waaronder Knot, dringen erop aan dat met de gunstigere vooruitzichten voor de economie ook een streep door de huidige periode van noodmaatregelen moet.

Het is niet voor het eerst dat Knot pleit voor het afbouwen van de noodsteun. Hij zei er wel bij dat er een risico blijft van een opleving van de pandemie, waardoor de ECB wel twee keer zal nadenken alvorens de steun wordt afgebouwd. "Ik kan begrijpen dat we volgende week misschien een paar opties willen behouden, ook om te zien hoe de situatie rond de Delta-variant zich ontwikkelt", zei hij.

