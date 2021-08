DNB: EU behoudt concurrentiekracht ondanks aangescherpt klimaatbeleid

maandag 30 augustus 2021 , 11:29

DEN HAAG (PDC) - De impact van de EU Green Deal op de Nederlandse economie is minimaal, zo stelt een onderzoek van De Nederlandsche Bank. De productiekosten in Nederland zullen stijgen met 0,8%, in vergelijking met een gemiddelde stijging van 0,7% in de EU. De concurrentiekracht van Europa als collectief zal met 0,5% afnemen.

Het onderzoek is gedaan naar aanleiding van het initiatief 'Fit for 55', wat tot doel heeft om de beoogde 55% reductie van broeikasgasuitstoot in 2030 te realiseren. Tot nu toe was nog niet duidelijk wat voor effect de nieuwe maatregelen op de economie zouden hebben.

Een punt dat aandacht vereist is het feit dat economieën in Centraal- en Oost-Europa harder geraakt zullen worden dan West-Europese economieën. Zo wordt in Bulgarije een stijging van 3% in de productiekosten verwacht. Via de oprichting van het Social Climate Fund wil de Europese Commissie de transitie naar een groene economie subsidiëren, zodat de klimaatplannen ook voor Centraal- en Oost- Europese landen politiek uitvoerbaar zijn.

Bron: Trouw

