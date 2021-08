President Charles Michel bespreekt situatie Afghanistan met leiders Kazakhstan, Qatar en Pakistan

vrijdag 27 augustus 2021 , 10:41

Bron: The Council of the European Union

DEN HAAG (PDC) - Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, heeft gebeld met de president van Kazachstan, de premier van Pakistan en de emir van Qatar. Hij heeft de premier van Pakistan en de president van Kazachstan bedankt voor het tijdelijk opvangen van vluchtelingen en evacuees uit Afghanistan. Met de emir van Qatar heeft Michel gesproken over het belang van een goede evacuatie en het blijven strijden tegen terrorisme.

Na de virtuele G7 van afgelopen dinsdag gaf Michel aan dat de EU samen zal werken met Iran, Pakistan en andere landen in Centraal-Azië bij het opvangen van vluchtelingen. Nu de deadline voor het vertrek van de Amerikanen nadert zullen landen in de regio ook een belangrijkere rol krijgen bij het coördineren van humanitaire hulp in Afghanistan en toekomstige evacuaties. Met name Pakistan kan hierin een belangrijke rol spelen.

Michel gaf aan dat samenwerken in NAVO-verband essentieel zal zijn voor het waarborgen van veiligheid. Michel kondigde dinsdag al aan dat de EU zich in zal zetten voor de veiligheid van Afghaanse vluchtelingen. Het einde van de militaire operatie betekent niet het einde van de inzet voor democratie en mensenrechten, aldus Michel.

Bron: Politico, Europese Raad

