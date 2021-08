Europese Commissie: steun buurlanden om Afghanen daar te houden

woensdag 25 augustus 2021 , 17:07

Bron: The Council of the European Union

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet voorkomen dat Afghaanse migranten de gevaarlijke route naar Europa nemen. Daarom moet de EU geld uittrekken voor de opvang van Afghanen in eigen land en in buurlanden, vindt verantwoordelijk Eurocommissaris Ylva Johansson.

Haast is daarbij geboden. "We moeten niet wachten tot mensen aan onze grens staan", zegt Johansson tegen nieuwszender Euronews. De commissie wil niet weer, zoals in 2015 gebeurde, verrast worden door de komst van een groot aantal vluchtelingen en migranten.

Nu veel Afghanen naar verwachting het nieuwe Taliban-bewind zullen willen ontvluchten, moet de EU "voorkomen dat mensen gevaarlijke smokkelaarroutes nemen", aldus Johansson. Daarvoor is geld nodig. Johansson wijst op de 200 miljoen euro aan extra humanitaire hulp voor Afghanistan die de EU heeft uitgetrokken, maar "we zullen ook meer geld nodig hebben voor buurlanden en andere landen in de regio die Afghanen opvangen. Dat is voor mij overduidelijk." Een bedrag noemt de Eurocommissaris vooralsnog niet.

Om de migratiecrisis van 2015 te bedwingen sprak de EU destijds met doorgangsland Turkije af dat het migranten daar zou opvangen. De EU beloofde in ruil onder meer financiële steun.

EU-landen als Oostenrijk, Hongarije en Slovenië hebben al uitgesproken dat ze geen Afghaanse vluchtelingen willen opnemen.

