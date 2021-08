Europese Commissie werkt aan plannen voor een Europees leger

maandag 23 augustus 2021 , 16:40

DEN HAAG (PDC) - De Europese Commissie heeft grote plannen voor een Europese defensiemacht. Dat meldde de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheid Josep Borrell afgelopen weekend tegenover persbureau AFP. Hij ziet de huidige situatie in Afghanistan als wake-upcall voor de Europese Unie en wil een expeditieleger van 50.000 manschappen.

Plannen voor een Europees leger doen al langer de ronde in Brussel, maar zijn altijd omstreden. Er bestaat al een Europese troepenmacht, maar het commando daarover is in handen van de lidstaten in wisselende samenstelling. Veel lidstaten zijn van mening dat nationale staten moeten beslissen over de inzet van defensie, en niet de EU. Borrel zegt hierover: "De Europeanen hebben geen keus. We moeten ons organiseren om te kunnen omgaan met de wereld zoals die is en niet met de wereld waar we van dromen."

De twee grootste EU-landen, Frankrijk en Duitsland, pleiten al sinds 2018 voor een Europese defensiemacht. Nederland is vooralsnog wel voor meer militaire samenwerking, maar niet voor een staand EU-leger. Op dit moment werkt de Europese Commissie aan een nieuwe defensiestrategie. De uitwerking van deze plannen staat op de agenda voor de EU-Top van november. Dan zal Borrel met de regeringsleiders in gesprek gaan over zijn plannen.

Bron: AFP, Dagblad Trouw

Terug naar boven