Ook Polen bouwt hek bij grens met Belarus

maandag 23 augustus 2021 , 15:50

WARSCHAU (ANP/DPA) - In navolging van Litouwen bouwt ook Polen een hek langs de grens met buurland Belarus vanwege het grote aantal migranten dat het land aan de oostkant binnenkomt. Langs de grens van 418 kilometer worden sinds vorige week negenhonderd militairen ingezet, maar dat aantal wordt opgeschroefd, twitterde defensieminister Mariusz Blaszczak.

De Belarussische president Aleksandr Loekasjenko kondigde eind mei aan dat Minsk migranten die vanuit zijn land naar de EU willen niet langer zou tegenhouden, in reactie op aanscherping van de westerse sancties tegen zijn repressieve regime. Hij wordt ervan beschuldigd mensen uit landen als Irak, Syrië en Afghanistan aan te moedigen via zijn land naar de EU te reizen.

Het kleine EU-land Litouwen kreeg in eerste instantie de meeste mensen te verwerken, en later ook Letland. De Baltische landen hebben de noodtoestand uitgeroepen voor de grensgebieden en laten ook militairen patrouilleren naast de grenswachters. Litouwen besloot eerder al tot de bouw van een 4 meter hoog metalen hek met prikkeldraad langs ruim 500 kilometer van de 670 km lange grens met Belarus. Het Poolse hek is 2,5 meter hoog.

Belarus beschuldigde eerder Litouwen van het ‘terugduwen’ van migranten en Loekasjenko deed dat maandag ook met Polen. Volgens hem sturen de Polen aan op een conflict.

