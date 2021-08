Taliban wijzen langere aanwezigheid buitenlandse troepen in Kabul af

maandag 23 augustus 2021 , 8:31

DOHA (ANP) - De Taliban gaan niet akkoord met een eventuele verlenging van de aanwezigheid van buitenlandse troepen op het vliegveld van Kabul na 31 augustus. Woordvoerder Suhail Shaheen zei dat het antwoord 'nee' zal zijn als de Amerikanen of de Britten om meer tijd voor hun evacuaties vragen. Shaheen zei tegen SkyNews dat 31 augustus "de rode lijn is".

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd in principe de evacuatiemissie op 31 augustus af te ronden en alle Amerikaanse troepen uit Afghanistan weg te halen. Wanneer hij dat niet nakomt "verlengt hij de bezetting zonder reden" volgens Shaheen. "Het zal wantrouwen tussen ons creëren", waarschuwde de Taliban-woordvoerder "Als zij beslissen de bezetting voort te zetten, zal dat een reactie uitlokken."

De Amerikaanse regering en de legerstaf praten over mogelijkheden om ook na 31 augustus Amerikaanse troepen op het vliegveld in Kabul te houden. Biden zei zondagavond "te hopen dat het niet nodig is" maar "er is een discussie gaande".

De VS zetten alles in om voor 31 augustus alle Amerikanen uit Afghanistan te halen. Maar bondgenoten dringen er op aan dat de Amerikaanse militairen langer op het vliegveld blijven. Dinsdag bespreken de leiders van de G7 in een videoconferentie de situatie in Afghanistan. Een van de onderwerpen op de agenda is het opschuiven van de deadline van 31 augustus. De G7 is een overleggroep van westerse mogendheden (Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Japan, Groot-Brittannië en de VS). De EU schuift ook aan maar is officieel geen lid.

