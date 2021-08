EU-buitenlandchef: evacuatie Afghanen onmogelijk voor 31 augustus

zaterdag 21 augustus 2021 , 19:39

Bron: European Commission

BRUSSEL (ANP/AFP) - Het is onmogelijk om voor 31 augustus alle Afghanen die de internationale partners in Afghanistan hebben geholpen te evacueren, stelt EU-buitenlandchef Josep Borrell. Amerikaanse president Joe Biden had 31 augustus genoemd als beoogde deadline voor alle evacuaties, dezelfde datum als waarop de terugtrekking van de VS uit Afghanistan klaar moest zijn.

Borrell heeft bij de Verenigde Staten geklaagd over de beveiliging van de luchthaven van Kabul. Deze zou te streng zijn, waardoor het lastig is voor Afghanen die de Europese Unie hielpen om op het terrein te komen.

De VS controleren momenteel het vliegveld en het luchtruim. Buiten het vliegveld proberen veel wanhopige Afghanen het terrein op te komen en het Taliban-regime te ontvluchten, maar Amerikaanse militairen proberen hen op afstand te houden. Verderop proberen Talibanstrijders mensen te ontmoedigen naar het vliegveld te gaan, waarbij de Taliban geweld gebruiken.

Veel NAVO-landen hadden de VS vrijdag gevraagd het vliegveld langer open te houden, zodat ook na 31 augustus nog evacuaties van burgers, medewerkers en Afghanen die gevaar lopen kunnen weggaan. President Biden had al toegezegd dat het mogelijk is de VS-missie te verlengen tot na 31 augustus, afhangend van het aantal mensen dat nog geëvacueerd moet worden.

