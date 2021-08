Duitsland worstelt met klimaatdoelen voor 2030 en 2040

vrijdag 20 augustus 2021 , 10:26

Bron: © Liesbeth Weijs

BERLIJN (ANP/DPA) - Duitsland worstelt met zijn klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2040. In een conceptrapport dat momenteel door de Duitse regering wordt bestudeerd staat dat de klimaatdoelen niet worden gehaald. Wel moet worden aangetekend dat alleen rekening wordt gehouden met de klimaatbeschermingsmaatregelen die tot eind augustus 2020 zijn genomen. Volgens het Duitse ministerie van Milieu is het rapport daarmee enigszins achterhaald. De regering moet evenwel op korte termijn een rapportage inleveren bij de Europese Commissie.

Volgens het ontwerprapport zal de totale uitstoot van broeikasgassen tussen 1990 en 2030 met 49 procent zijn verminderd. Tegen 2040 is dit 67 procent. De Duitse klimaatwet, die enkele weken geleden werd vernieuwd, schrijft voor dat de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 65 procent en tegen 2040 met 88 procent moet zijn verminderd.

Het Duitse ministerie van Milieu benadrukte in een verklaring dat de betekenis van de inhoud "zeer beperkt" is omdat er sinds eind augustus 2020 al veel maatregelen zijn genomen. In het rapport wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de maatregelen van het Klimaatpact die de regering in de zomer van 2021 heeft goedgekeurd.

Het document houdt ook geen rekening met maatregelen die voor de bouwsector gelden, het herstel na de pandemie en de "snelle stijging" van de prijs van emissiecertificaten. Ook het klimaatpakket van de Europese Commissie, dat half juli werd goedgekeurd, is niet in de berekeningen opgenomen.

Terug naar boven