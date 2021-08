Merkel bezoekt in nadagen kanselierschap nog één keer Rusland en Oekraïne

vrijdag 20 augustus 2021 , 8:30

Bron: The Council of the European Union

MOSKOU (ANP) - Bondskanselier Angela Merkel brengt in Moskou een bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin. Ze spreken naar verwachting vrijdag onder meer over Afghanistan en Belarus en over Oekraïne, waar Merkel vervolgens naartoe reist. Het is ook een soort afscheid, want Merkel houdt er komende maand na zestien jaar als bondskanselier mee op. Er is geen staatshoofd geweest dat ze zo vaak heeft ontmoet als de Duitssprekende Poetin, melden Duitse media. Er is ook niemand in zo'n hoge functie met wie ze zo vaak en zo lang heeft getelefoneerd.

Toen Poetin pas twee jaar president was, kreeg hij Merkel al over de vloer. Ze ging begin 2002 als CDU-voorzitster naar de nieuwe Russische leider, die eerder bij de geheime dienst KGB werkte en voor velen nog een raadselachtig figuur was. Poetin staarde zwijgend naar haar bij haar eerste bezoek en Merkel zei later dat ze toen geen krimp gaf en zo 'de KGB-test' had doorstaan.

Nadat Merkel bondskanselier was geworden spraken de twee elkaar vaak en bij bezoeken aan Moskou kon Merkel rekenen op grappen of pesterijen van de gastheer met honden als thema. Poetin wist dat Merkel bang voor honden is.

Een ander heikel gesprekspunt is vrijdag mogelijk de controversiële Nord Stream 2-aardgaspijpleiding, die de Russische gaslevering aan Duitsland zal verdubbelen. Merkel legt voor haar bezoek aan Poetin een krans bij het graf van de onbekende soldaat en na het onderhoud geven de twee een persconferentie.

Zondag is Merkel te gast in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Ze spreekt er met president Vladimir Zelenski die haar naar verwachting een hoge Oekraïense onderscheiding toekent.

