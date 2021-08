EU-commissaris: Afghanen in direct gevaar niet in de steek laten

woensdag 18 augustus 2021 , 19:39

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet niet stilzitten en afwachten tot Afghaanse vluchtelingen voor de Europese buitengrenzen staan. "Dat is geen oplossing. We moeten voorkomen dat mensen via onveilige, illegale en ongecontroleerde wegen die door smokkelaars worden gerund naar de EU komen", zegt EU-commissaris Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken). "Tegelijkertijd kunnen we mensen in direct gevaar in Afghanistan niet in de steek laten."

Volgens de Zweedse zijn journalisten, mensenrechtenactivisten en personeel die voor niet-gouvernementele organisaties werken onder degenen die gevaar lopen in het land, met name vrouwen. Ze sprak tijdens een digitale vergadering met EU-ministers, waar namens Nederland demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) aan meedeed. Johansson riep de lidstaten op kwetsbare Afghanen op te nemen en daarbij prioriteit te geven aan Afghaanse vrouwen en meisjes.

De instabiele situatie in Afghanistan zal naar verwachting leiden tot een toename van de migratiedruk. Een "aanzienlijk aantal" Afghanen is al naar buurlanden gevlucht, aldus Johansson. "De EU moet nauw samenwerken met de landen in de regio en bereid zijn ze de nodige humanitaire hulp te bieden. We moeten onze steun opvoeren naarmate de situatie wijzigt." Het gaat dan vooral om Pakistan, Iran en Tadzjikistan.

