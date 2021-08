Ministers: Belarus misbruikt migranten om EU te destabiliseren

donderdag 19 augustus 2021 , 10:47

BRUSSEL (ANP) - Belarus misbruikt illegale migranten voor politieke doeleinden, vinden de 27 EU-landen. In een gezamenlijke verklaring veroordelen ze het "agressieve gedrag" van Belarus om illegale migranten te helpen de grenzen met buurlanden Litouwen, Letland en Polen over te steken. Dat is onaanvaardbaar en "een regelrechte aanval op de Europese Unie met als doel de EU te destabiliseren", verklaren de lidstaten na afloop van een speciale vergadering over de situatie aan de grenzen van Belarus met de drie EU-landen.

De EU beschuldigt de Belarussische president Aleksandr Loekasjenko van "agressief gedrag" en veroordeelt zijn pogingen om druk op de EU te zetten door migranten, vooral uit Afrika en Irak, te helpen de EU binnen te komen. Op die manier hoopt Loekasjenko dat de EU haar strafmaatregelen tegen hem en zijn volgers zal intrekken, denkt Brussel. Ook de VS hebben sancties getroffen vanwege onder meer de gewelddadige onderdrukking van protesten tegen het bewind.

Litouwen wordt overstroomd door migranten sinds het regime in Belarus hen geen strobreed in de weg legt en zelfs aanmoedigt de grens met de EU over te steken. Ook Letland en Polen zien steeds meer illegalen vanuit Belarus komen. De Poolse regering zei woensdag dat ze 900 militairen naar de grens heeft gestuurd. Litouwen werkt aan de bouw van een 4 meter hoog hek met prikkeldraad over ruim 500 kilometer langs de grens om de illegalen tegen te houden. De EU heeft de aanwezigheid van kust- en grenswacht Frontex in het gebied opgevoerd.

Terug naar boven