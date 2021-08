Polen stuurt 900 militairen naar grens met Belarus

woensdag 18 augustus 2021 , 17:19

WARSCHAU (ANP/RTR) - Polen stuurt 900 militairen naar de grens met Belarus om te voorkomen dat mensen illegaal de grens oversteken. De laatste weken is het aantal vluchtelingen uit landen als Irak, Syrië en Afghanistan dat via Belarus EU-landen als Polen en Litouwen binnentrekt flink gestegen. De Belarussische leider Aleksandr Loekasjenko stuurt de migranten de grens over als tegenactie voor EU sancties tegen het land.

De vluchtelingen worden naar de Belarussische hoofdstad Minsk gevlogen en vanaf daar door militairen naar de grens geleid. Recent legden Letse grenswachters nog vast hoe Belarussische militairen migranten de grens overstuurden.

"Het Poolse leger steunt de grenswachten met 900 extra mensen", schrijft minister van Defensie Mariusz Blaszczak op Twitter. Het Poolse ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat nog meer mensen gestuurd kunnen worden als dat nodig is.

Deze maand hebben 2100 mensen een poging gedaan om de grens naar Polen over te steken, aldus het ministerie van Binnenlandse Zaken. De afgelopen 24 uur waren dat er 138. Er zijn 758 mensen opgepakt en 1342 mensen teruggestuurd naar Belarus.

