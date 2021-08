VS en EU roepen op tot bescherming positie Afghaanse vrouw

woensdag 18 augustus 2021 , 14:48

BRUSSEL (ANP) - Degenen die de macht hebben in Afghanistan moeten het recht op onderwijs, werk en bewegingsvrijheid garanderen van de vrouwen en meisjes in het land. De Verenigde Staten, de Europese Unie en een twintigtal andere landen waaronder Canada, Australië en Brazilië roepen "allen die in een positie van macht en autoriteit zijn" in Afghanistan daartoe op in een gezamenlijke verklaring. "We zijn zeer bezorgd over Afghaanse vrouwen en meisjes", stellen de ondertekenaars.

"Afghaanse vrouwen en meisjes, zoals alle Afghaanse mensen, verdienen het te leven in veiligheid en waardigheid", aldus de verklaring. "Elke vorm van discriminatie en misbruik moet worden voorkomen. De internationale gemeenschap staat klaar om hen bij te staan met humanitaire hulp en steun, om te zorgen dat hun stem gehoord wordt."

De ondertekenaars zeggen nauw te zullen volgen hoe welke toekomstige regering dan ook de rechten en vrijheden verzekert "die een integraal deel van het leven van Afghaanse vrouwen en meisjes zijn geworden de afgelopen twintig jaar".

De verklaring is ook ondertekend door Albanië, Argentinië, Chili, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, Noord-Macedonië, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Paraguay, Senegal en Zwitserland.

Terug naar boven