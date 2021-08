Ook Montenegro handelt in 'gouden paspoorten'

woensdag 18 augustus 2021 , 13:36

Bron: © European Union, 2016

DEN HAAG (PDC) - Montenegro verkocht sinds 2019 al honderd 'gouden paspoorten' aan buitenlandse investeerders, zo blijkt uit cijfers van paspoorthandelaar Henley & Partners. Met behulp van een Montenegrijns paspoort kan er visumvrij gereisd worden in de Schengenzone.

Deze handel in 'gouden paspoorten' is niet uniek. Eerder werden EU-lidstaten Malta en Cyprus hiervoor al op de vingers getikt door de Europese Commissie. Wanneer je in het bezit bent van een paspoort van een EU-lidstaat, kun je in alle lidstaten wonen en werken en kun je meedoen aan verkiezingen. Montenegro is kandidaat EU-lidstaat en een Montenegrijns paspoort kan dus op termijn tot het EU-staatsburgerschap leiden.

Een Montenegrijns paspoort kost minimaal 350.000 euro waarvan een gedeelte geïnvesteerd wordt in vastgoed en een ander deel in een overheidsfonds verdwijnt. Daarmee is een Montenegrijns paspoort goedkoper dan een Maltees paspoort dat minimaal 600.000 euro kost. De Montenegrijnse overheid lijkt zich te schikken naar de wensen van de Europese Commissie en heeft aangekondigd aan het einde van dit jaar te stoppen met de omstreden handel.

Bron: NOS en Henley & Partners

