Zonnestroom goed voor tiende van in EU opgewekte elektriciteit

woensdag 18 augustus 2021 , 12:31

PARIJS (ANP/AFP) - Zonnestroom was in juni en juli goed voor een tiende van alle in de Europese Unie opgewekte elektriciteit. Er werd met haast 39 terawattuur, dat is 39 miljard kilowattuur, ook een recordhoeveelheid opgewekt, stelt klimaatdenktank Ember. Wel zijn zonnepanelen nog altijd kleiner dan kolen als manier om stroom op te wekken.

In 2018 werd er in de twee zomermaanden nog flink minder zonnestroom opgewekt. Toen was dat ruim 28 terawattuur. Nederland was het land binnen de EU dat de grootste stijging haalde. Van 1,1 terawattuur in 2018 werd er dit jaar 3,2 terawattuur opgewekt. Daarmee steeg het aandeel zonnestroom in de totale energiebehoefte van 7 naar 17 procent.

Volgens budgetteringsorganisatie Nibud verbruikt een gemiddeld Nederlands huishouden 2730 kilowattuur aan stroom per jaar. Daar komt ook nog gasverbruik bij, wat op termijn moet worden vervangen door schone energie.

Duitsland is de grootste opwekker van zonnestroom binnen de EU. Ook daar was de stroom van zonnepanelen goed voor 17 procent van de energiebehoefte.

Volgens Ember is de groei sinds 2018 het gevolg van ambitieuze wetgeving. Tegelijkertijd groeit de opwekking met zonnepanelen nog niet snel genoeg. Brussel wil dat hernieuwbare energie in 2030 goed is voor 40 procent van de totale energiebehoefte. In 2019 was dat nog ongeveer 20 procent. Behalve zonne-energie tellen ook windenergie en met biomassa opgewekte stroom als hernieuwbaar.

