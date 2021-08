Eurostat: Groei economie eurozone blijft 2 procent in tweede kwartaal

dinsdag 17 augustus 2021 , 12:17

gewijzigd

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het tweede kwartaal van dit jaar met 2 procent gegroeid in vergelijking met de voorgaande periode. Het nieuwe groeicijfer van het Europese statistiekbureau Eurostat komt overeen met een voorlopige schatting.

Daarmee is de economie van het eurogebied weer uit de recessie gekomen, dankzij de versoepeling van de coronamaatregelen en het wereldwijde economische herstel van de coronacrisis. In de voorgaande twee kwartalen was nog sprake van economische krimp. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar gaat het om een groei van 13,6 procent.

Voor de gehele Europese Unie werd door Eurostat een groei op kwartaalbasis van 1,9 procent gemeten. Ook in de EU was in de voorgaande twee kwartalen een krimp te zien. Op jaarbasis groeide de economie van de EU met 13,2 procent.

Eurostat maakte verder bekend dat de werkgelegenheid in het eurogebied in de afgelopen periode met 0,5 procent is gegroeid ten opzichte van het eerste kwartaal. Voor de EU gaat het om een plus van 0,6 procent.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte eerder op de dag bekend dat de Nederlandse economie in het tweede kwartaal met 3,1 procent is gegroeid vergeleken met de voorgaande drie maanden. Daarmee behoort Nederland tot de koplopers qua groei in de EU op basis van de beschikbare landencijfers. In Portugal, Oostenrijk en Letland viel de groei nog sterker uit.

